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«Самонадеянность за гранью»: Соседов оценил слова Лободы о номере один в России

Лейла Алиева
Общество
«Самонадеянность за гранью»: Соседов оценил слова Лободы о номере один в России
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Украинская артистка Светлана Лобода никогда не была певицей номер один в России, являясь одной из многих. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

— Лобода, видимо, слишком самонадеянна. Это как минимум нескромно — так говорить. Даже если бы она была номером один. Высказываться так о ней могли другие. Поклонники, к примеру, но не она сама. Так говорить некрасиво. Это говорит о ее плохом воспитании, — отметил Соседов.

По его словам, Лобода построила успешную карьеру в России, но при этом оставалась «одной из многих». Он также отметил, что самонадеянность певицы уже находится за гранью, ведь по-настоящему номером один в стране можно назвать Григория Лепса или Полину Гагарину.

Критик добавил, что Лобода — пример того, когда внезапный успех обретают люди, появившиеся с «задних подступов» у Олимпа, и им начинает мерещиться, что они схватили Бога за бороду, передает Teleprogramma.pro.

Также Соседов рассказал «Вечерней Москве», что недавно вернувшаяся в Россию супруга Галкина, певица Алла Пугачева уже давно никому не интересна. Ее приезд в Россию критик посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.

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