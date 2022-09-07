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Синоптик пообещала подобие бабьего лета в Москве в середине сентября

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Синоптик пообещала подобие бабьего лета в Москве в середине сентября
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Несмотря на холодную погоду в первой половине сентября, москвичам следует ожидать подобие бабьего лета. Об этом в среду, 7 сентября, сообщила главный специалист городского Метеобюро Татьяна Позднякова.

— Скорее всего, вторая половина месяца будет с более высокой температурой и в ночные, и в дневные часы. Есть такие расчеты, что 15, 16, 17 сентября погода будет довольно комфортной, — сказала она.

Метеоролог уточнила, что температура воздуха в эти дни прогреется вплоть до 18 градусов. Кроме того, в это время в столице не ожидается существенных осадков.

Однако полноценным бабьим летом назвать такую погоду будет нельзя — скорее, неким его подобием, передает слова Поздняковой РИА Новости.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что начало первого месяца осени сулит москвичам сильное похолодание. Температурные столбики будут держаться на уровне 10–15 градусов, однако ближе к концу сентября в городе наступит долгожданное потепление.

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