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Более 18 тысяч москвичей оплатили парковки в Петербурге в приложении «Парковки России»

Евгений Белоусов
Город
Более 18 тысяч москвичей оплатили парковки в Петербурге в приложении «Парковки России»
Фото: Пресс-служба ГКУ «АМПП»

За прошедшее лето более 18 тысяч столичных туристов в Санкт-Петербурге оплатили парковки через приложение «Парковки России». Об этом «Вечерней Москве» в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе ГКУ «АМПП».

— В этом году многие туристы ездили в Санкт-Петербург на авто. За лето больше 18 тысяч москвичей и больше 5,5 тысячи водителей из других регионов оставляли машину на платных парковках Петербурга и оплачивали их через приложение «Парковки России», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Санкт-Петербурге же около 12 процентов парковочных сессий среди цифровых сервисов оплачиваются через приложение «Парковки России».

Размер штрафов для водителей одинаков в большинстве регионов России. Однако за некоторые правонарушения автолюбителям придется заплатить в несколько раз больше в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге. Все дело в том, что в этих субъектах предусмотрен так называемый особый размер штрафа. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о выделенных штрафах для этих городов.

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