Врач Ковальков перечислил продукты, которые способствуют развитию онкологии

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Доктор медицинских наук и диетолог Алексей Ковальков перечислил продукты, которые способствуют развитию онкологических заболеваний.

— Я дискутировал с онкологами на эту тему, они говорят, что чипсы — это путь к онкологии. Раковые клетки растут за счет быстрого топлива, а быстрое топливо — это быстрые углеводы, — отметил он в комментарии Nation News.

Специалист рассказал, что на первом месте среди продуктов, которые могут быть опасными для человека, находятся чипсы. На втором месте стоят сильногазированные напитки, а на третьем — мясные полуфабрикаты.

Помимо этого, для здоровья вредны сосиски, колбасы и различные копчености. Ковальков также рекомендовал сделать выбор в пользу медленных углеводов.

До этого врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала о связи онкологии с изменениями веса. По словам специалиста, быстрое похудение может сигнализировать о туберкулезе, онкологии или тиреотоксикозе, поэтому требует срочного обращения к врачу.

При потере аппетита и чувстве тошноты, говорящей о системной интоксикации, Тихомирова также порекомендовала пройти медобследование.