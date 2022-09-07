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Памфилова заявила о готовности избирательной системы к единому дню голосования

Георгий Соланович
Политика
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к единому дню голосования
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская избирательная система готова к проведению единого дня голосования. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в среду, 7 сентября.

— Избирательная система России полностью готова к проведению единого дня голосования, — заявила она.

Она уточнила, что нынешняя избирательная кампания — одна из самых спокойных за последние 10 лет. Тем не менее она была «довольно конкурентная, энергичная, живая», подчеркнула представитель ЦИК.

Комиссии, кандидаты и партии, за исключением единичных случаев, подошли ко всем процедурам очень ответственно и достойно, передает слова Памфиловой ТАСС.

Единый день голосования состоится 11 сентября. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.

До этого в ЦИК сообщили, что россияне подали 22 837 заявок на участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах. Всего же в рамках механизма «Мобильный избиратель» было подано 35 694 заявления.

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