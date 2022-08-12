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Более 20 тысяч заявлений подали на участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах

Лейла Алиева
Общество
Более 20 тысяч заявлений подали на участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах
Фото: depositphotos

Россияне подали 22 837 заявок на участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

— Уже подано 35 694 заявления в рамках механизма «Мобильный избиратель». В их числе 22 837 — на участие в ДЭГ, — отмечается в сообщении.

Единый день голосования состоится 11 сентября. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров, передает РИА Новости.

В рамках проведения с 9 по 11 сентября выборов муниципальных депутатов в Москве будет применено несколько нововведений. Так, в этом году впервые будут использоваться электронный список и упрощенный формат электронного голосования.

Кроме того, избирательные участки в Москве будут оснащены специальными сканерами. Голосующим нужно будет только приложить к ним первую страницу паспорта, и вся необходимая информация появится на мониторе компьютера члена избирательной комиссии. После этого избирателю выдадут бюллетень, за который он должен будет расписаться на экране сканера, затем он сможет пойти в кабинку голосовать.

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