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Многофункциональный комплекс появится в районе Зябликово

Лейла Алиева
Город
Многофункциональный комплекс появится в районе Зябликово
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Мусы Джалиля, 20 Карта всех событий

В районе Зябликово построят новый многофункциональный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в среду, 7 сентября.

Председатель ведомства Анастасия Пятова уточнила, что на данный момент на территории площадью 0,08 гектара находится нежилое здание с объектами сопутствующей торговли площадью около 470 квадратных метров.

На данном участке специалисты возведут трехэтажный многофункциональный комплекс с помещениями для торговли, бытового обслуживания, общественного питания, а также предоставления медицинских услуг, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что земельный участок в районе Северное Бутово площадью около 0,22 гектара выставят на торги для строительства многофункционального комплекса.

По словам Пятовой, на месте участка с плоскостной парковкой, расположенного на Старобитцевской улице напротив владения 19а, будет возведено многофункциональное здание, куда также войдут объекты общепита, магазины и автомойки.

Строительство Москомстройинвест Район Зябликово
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