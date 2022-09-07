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Врачи извлекли из кишечника пенсионерки салфетку, с которой она проходила восемь лет

Степан Жирнов
Происшествия
Врачи извлекли из кишечника пенсионерки салфетку, с которой она проходила восемь лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Восемь лет женщина жаловалась на боли и дискомфорт внизу живота. Врачи Химкинской областной больницы установили, что боли вызывала салфетка, которая попала в кишечник пенсионерки. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, 60-летняя дама обратилась с жалобами на боли внизу живота. Вскоре врачи установили, что в кишечнике пожилой женщины находится салфетка.

По ее словам, живот у нее болел на протяжении восьми лет.

— Мы удалили салфетку эндоскопическим методом без единого разреза, — цитирует врача пресс-служба ведомства.

В настоящее время пациентка уже выписана из стационара.

1 сентября подмосковные врачи вытащили металлический прут из глаза подростка.

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