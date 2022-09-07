Врачи извлекли из кишечника пенсионерки салфетку, с которой она проходила восемь лет

Восемь лет женщина жаловалась на боли и дискомфорт внизу живота. Врачи Химкинской областной больницы установили, что боли вызывала салфетка, которая попала в кишечник пенсионерки. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, 60-летняя дама обратилась с жалобами на боли внизу живота. Вскоре врачи установили, что в кишечнике пожилой женщины находится салфетка.
По ее словам, живот у нее болел на протяжении восьми лет.
— Мы удалили салфетку эндоскопическим методом без единого разреза, — цитирует врача пресс-служба ведомства.
В настоящее время пациентка уже выписана из стационара.
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