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Названы территории, которые находятся в опасности из-за нестабильной ситуации в Антарктиде

Георгий Соланович
Араз Салехов

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Общество
Названы территории, которые находятся в опасности из-за нестабильной ситуации в Антарктиде
Фото: pixabay.com

Западная часть Антарктиды находится в состоянии «полураспада» из-за высокой для региона температуры, таяние льдов может потопить города и даже целые регионы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Мария Ананичева.

— (Пострадают — прим. «ВМ») те места, которые находятся в низкой прибрежной зоне, к примеру, Санкт-Петербург. На него естественно влияет уровень моря, — сказала специалист.

Однако в большей степени это влияет на низменности Нидерландов или север Западной Европы, уточнила она. Говорить о нереальности глобального потепления климата, несмотря на ситуацию с ледником «судного дня», уже «смешно», подчеркнула Ананичева.

По ее словам, Антарктида в данный момент является «источником рисков для уровня океана»: в западной части континента температура такая же, как в умеренных широтах, в связи с чем тают ледники.

В первую очередь от роста уровня воды пострадает судоходство ближних вод, однако впоследствии проблема может перерасти из региональной в глобальную и пострадают целые регионы Европы, подчеркнула специалист.

Туэйтс, так называемый «ледник Судного дня» в Антарктиде может стремительно отступить в ближайшие годы. Это может спровоцировать поднятие уровня моря до экстремального.

Ананичева в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, насколько опасно это явление, и рассказала о ситуации на территории Западной Антарктиды.

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