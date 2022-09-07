Депозиты юрлиц в Московском регионе превысили 16 триллионов рублей

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Депозиты юридических лиц в Московском регионе по итогам полугодия упали на 0,2 процента и составили 16,8 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЦБ по ЦФО в среду, 7 сентября.

— Квартальная динамика показателя была разнонаправленной и определялась траекторией процентных ставок по депозитам. Их стремительный рост в конце первого квартала сопровождался существенным притоком средств юридических лиц на депозиты, тогда как снижение ставок в течение второго квартала, напротив, способствовало сокращению остатков денежных средств на депозитах, — говорится в сообщении.

В регуляторе добавили, что задолженность по кредитам, предоставленным банками предприятиям и ИП региона, за полугодие увеличилась на 3,7 процента — до 19,9 триллиона рублей.

Наибольшие темпы прироста задолженности были зафиксированы в сферах строительства (+19,3 процента), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (+16,7 процента), а также в сегменте добычи полезных ископаемых (+16,6 процента).

Первый зампред правления ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что за первое полугодие 2022 года убытки российского банковского сектора достигли 1,5 триллиона рублей.

Подобная ситуация в какой-то степени является сложной, однако назвать ее критичной будет неверно. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал экономист Николай Кульбака.