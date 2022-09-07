В ГИБДД раскритиковали новую табличку для поворота на красный

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Госавтоинспекции отказались от внедрения на дорогах новых табличек, разрешающих поворот направо на красный сигнал светофора. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе МВД России.

— Одновременно заметного влияния на пропускную способность также не произошло. Кроме того, для разрешения правого поворота имеется возможность использования стандартных способов организации дорожного движения. Например, дооснащение светофоров постоянно горящей дополнительной правоповоротной секцией, — говорится в сообщении.

Уточняется, что по нынешним ГОСТам можно устанавливать информационные световые секции. По такому разрешающему сигналу можно поворачивать после того, как водитель пропустит пешеходов, которые следуют на разрешающий сигнал светофора.

Специальные дополнительные таблички и нарисованные зеленые стрелки на светофорах устанавливали в России несколько последних лет. Такую стрелку придумали, чтобы при возможности правого поворота водители не ждали специального сигнала светофора, а сами, оценив ситуацию, пропускали пешеходов и поворачивали, передает портал Autonews.

До этого сообщалось, что специалисты ЦОДД сменили настройки светофоров 194 раза для оптимизации движения транспорта. Отмечается, что настройка оборудования проходит ежедневно.