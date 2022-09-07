«Я выхожу безоружный»: Шнуров рассказал, нервничает ли он перед выступлениями

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Бессменный лидер группы «Ленинград», певец Сергей Шнуров признался в разговоре с «Вечерней Москвой», что все еще нервничает перед каждым выступлением.

— Для меня выступление перед 70 тысячами зрителей — это не рядовое событие. Ведь я выхожу безоружный, с одной гитарой, — сказал музыкант.

По словам собеседника «ВМ», перед моментом выхода на сцену он все еще испытывает сильный всплеск адреналина. Шнуров заметил, что то же самое испытывает любой человек, оказавшийся в экстремальной ситуации.

10 сентября группа «Ленинград» выступит с большим концертом на стадионе «Лужники». Подробнее о секретах творчества, личной жизни Шнурова и новой роли молодого отца — в материале «Вечерней Москвы».

Шнуров родился 13 апреля 1973 года в городе Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Учился в нескольких институтах, в том числе и в Теологическом институте на философском факультете.

9 января 1997 года образовалась группа «Ленинград». 1 июня 2021 года артист представил музыкальный проект «Зоя». Музыкант записал за свою карьеру 349 песен и снял 90 клипов.