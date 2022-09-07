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«Порочный круг»: Шнуров рассказал о борьбе с зависимостями

Евгений Белоусов
Анна Хромцова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Порочный круг»: Шнуров рассказал о борьбе с зависимостями
Фото: Пресс-служба Госдумы

Бессменный лидер группы «Ленинград», певец Сергей Шнуров рассказал в разговоре с «Вечерней Москвой», как он смог побороть свои зависимости.

— Если ты заменяешь одну зависимость другой, то это все равно зависимость. Нужно вырываться из этого порочного круга, — сказал он.

Именно это, как подчеркнул собеседник «ВМ», является самым сложным. Поэтому Шнуров признался, что продолжает активно работать над собой.

10 сентября группа «Ленинград» выступит с большим концертом на стадионе «Лужники». Подробнее о секретах творчества, личной жизни Шнурова и новой роли молодого отца — в материале «Вечерней Москвы».

Шнуров родился 13 апреля 1973 года в городе Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Учился в нескольких институтах, в том числе и в Теологическом институте на философском факультете.

9 января 1997 года образовалась группа «Ленинград». 1 июня 2021 года артист представил музыкальный проект «Зоя». Музыкант записал за свою карьеру 349 песен и снял 90 клипов.

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