Дептранс предупредил об увеличении интервалов на участке Калужско-Рижской линии метро

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Интервалы движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро временно увеличены из-за падения человека на пути. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 7 сентября.

— На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

28 июля на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро человек спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Из-за этого движение поездов до станции «Орехово» прекратили полностью.

Вскоре стало известно, что мужчина погиб. По словам собеседника «ВМ», на вид ему было 20–25 лет.