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Шевченко назвал ерундой слова Клинтон о забытой в Кремле дочери

Евгений Белоусов
В мире
Шевченко назвал ерундой слова Клинтон о забытой в Кремле дочери
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Рассказ экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон о том, как она забыла свою дочь Челси в Кремле во время давнего визита в Москву, является ерундой. Об этом в среду, 7 сентября, заявил Владимир Шевченко, бывший глава протокола первого президента России Бориса Ельцина.

— Значит, у нас Клинтон и сам ерунду какую-то мелет, и эта девушка проснулась. Сто лет тому назад — 20 лет — там дочь потерялась. Ну, может, они ее и оставили, я не знаю, — сказал он.

Чиновник уточнил, что чета Клинтонов даже никогда не ночевала в Кремле. Однако Шевченко помнит визит Клинтона с семьей в Москву: даже тогда экс-первая леди показалась ему слегка неуравновешенной, передает РИА Новости.

Клинтон рассказала, что во время давнего визита в Москву они с супругом взяли дочку с собой. Однако после официального прощания, когда президента с женой посадили в лимузин, они вспомнили, что оставили дочь в Кремле.

До этого «Вечерняя Москва» вспомнила топ-5 забавных историй с участием королевы Великобритании Елизаветы II, которая этим летом отметила 70-летний юбилей со дня восшествия на престол.

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