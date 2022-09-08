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Эндокринолог Поляков перечислил опасные последствия дефицита воды

Иссалина Аюпова

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Общество
Эндокринолог Поляков перечислил опасные последствия дефицита воды
Фото: shutterstock

Включать воду в ежедневный рацион необходимо для регуляции обменных процессов и для улучшения качества жизни. Сколько воды необходимо употреблять, чем опасен ее недостаток и можно ли заставить себя пить больше, — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков, оптимальное количество жидкости в день высчитывается по формуле: 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела.

— Например, если вес человека 100 кг, то в норме необходимо потреблять не менее трех литров жидкости. В том числе и той, которая содержится в продуктах питания, — овощах, фруктах, — объяснил Поляков.

Если говорить о воде в чистом виде, по словам диетолога, в холодное время года рекомендуется выпивать не менее 1,5 литра в день. А в теплое время года необходимо увеличивать количество до 2–3 литров.

Как отметил врач, дефицит воды может привести к ряду проблем со здоровьем, среди которых:

  • замедление обмена веществ;
  • сгущение крови;
  • повышение интоксикации;
  • нарушение обмена питательных веществ между клеткой и межклеточным пространством.

Также специалист рассказал, что нарушение водного баланса в организме может влиять на уровень артериального давления и состояние кожи.

— Если у человека наблюдается недостаток воды, это приводит к ухудшению качества и продолжительности жизни, поэтому нужно потреблять воду ежедневно. Рекомендуется делать это порционно в течение дня, — подчеркнул Поляков.

Кроме того, врач предупредил, что и избыток жидкости может привести к ряду проблем, в частности:

  • нарушению артериального давления;
  • отечности;
  • перегрузке сосудистой системы;
  • нарушению работы гормональной системы.

Он подчеркнул, что человеку также свойственно пить много воды вследствие психических заболеваний, при сахарном и несахарном диабете. Кроме того, при нарушении функции печени в брюшной полости может накапливаться излишняя жидкость (иногда до 50 литров).

— Однако полезных свойств у воды больше. Она способствует выведению лишней жидкости, контролю аппетита, нормализации состояния крови и выведению токсинов, — заключил Поляков.

Заставить себя пить больше воды, по словам врача, можно, систематизируя прием жидкости. Также рекомендуется добавить в воду кусочек лайма или лимона, чтобы увеличить желание пить.

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