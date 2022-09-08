Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Миколог Вишневский назвал категорию людей, которые чаще страдают от отравления грибами

Иссалина Аюпова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Миколог Вишневский назвал категорию людей, которые чаще страдают от отравления грибами
Фото: Pixabay

Грибы пользуются особой популярностью в осенний сезон, однако не все могут отличить полезный от ядовитого. О том, на что стоит обратить внимание при их сборе, «Вечерней Москве» рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По словам специалиста, главными проблемами грибников являются отсутствие опыта и неспособность отличить несъедобный гриб от съедобного.

— Люди, которые идут за грибами впервые, из-за неосведомленности могут перепутать ядовитые грибы со съедобными, — предупредил Вишневский.

Чтобы не допускать ошибок при сборе грибов, в первую очередь важно узнать, не как выглядят съедобные, а внешний вид ядовитых, подчеркнул специалист.

Кроме того, миколог отметил, что по статистике от отравления грибами вплоть до летального исхода страдают чаще всего опытные грибники. По словам специалиста, это связано с тем, что они начинают пробовать новые виды грибов, которые не являются съедобными.

Также миколог рассказал, когда в Москве и области начнется грибной сезон. По его словам, он еще не стартовал.

Грибы Москва Осень
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте