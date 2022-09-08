Миколог Вишневский назвал категорию людей, которые чаще страдают от отравления грибами

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Грибы пользуются особой популярностью в осенний сезон, однако не все могут отличить полезный от ядовитого. О том, на что стоит обратить внимание при их сборе, «Вечерней Москве» рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По словам специалиста, главными проблемами грибников являются отсутствие опыта и неспособность отличить несъедобный гриб от съедобного.

— Люди, которые идут за грибами впервые, из-за неосведомленности могут перепутать ядовитые грибы со съедобными, — предупредил Вишневский.

Чтобы не допускать ошибок при сборе грибов, в первую очередь важно узнать, не как выглядят съедобные, а внешний вид ядовитых, подчеркнул специалист.

Кроме того, миколог отметил, что по статистике от отравления грибами вплоть до летального исхода страдают чаще всего опытные грибники. По словам специалиста, это связано с тем, что они начинают пробовать новые виды грибов, которые не являются съедобными.

Также миколог рассказал, когда в Москве и области начнется грибной сезон. По его словам, он еще не стартовал.