Основной этап благоустройства переулков в Тверском районе завершат ко Дню города

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Россия, Москва, Брюсов переулок Карта всех событий

Специалисты завершат основные работы по благоустройству переулков между Тверской и Большой Никитской улицами ко Дню города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 8 сентября.

— Главная задача — сохранить колорит этих пространств, добавив при этом им комфорта и функциональности. В ходе благоустройства расширили и обновили тротуары, организовали удобные парковочные карманы, сейчас устанавливаем скамейки для отдыха и навигационные стелы, велопарковки, — сказал заммэра.

Он уточнил, что в проект благоустройства вошли Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, Шведский тупик, а также скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича.

В рамках работ специалисты убрали воздушные кабельные линии под землю, заменили асфальтовое покрытие проезжей части и освещение, а также озеленили территорию.

4 сентября Бирюков сообщил, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства в рамках благоустройства переулков в районе Тверской улицы сделали участки с историческим мощением.

Места на тротуарах для музейных участков подобрали так, чтобы они были заметны, но не мешали велосипедистам и пешеходам. Сохранившиеся брусчатые мостовые регулярно обнаруживают в ЦАО при проведении земляных работ.