Владислав Овчинский: Промышленного робота для работы в паре с человеком разработали в Москве

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Одно из научно-производственных объединений Москвы создало промышленного робота, который умеет перекладывать товары, сортировать продукцию и при этом работать в паре с человеком. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Владислав Овчинский.

Традиционно промышленные роботы на производствах вращают манипуляторами автономно и присутствие человека рядом не отслеживают, поэтому их огораживают для безопасности работников. Коллаборативные же роботы могут взаимодействовать с людьми, в рабочей зоне без остановки производственного процесса благодаря системе технического зрения робота.

— Сегодня на заводах и фабриках столицы используются роботы, умеющие доставлять почту, собирать урожай, подсчитывать товар и выполнять ряд других задач. Отрасль активно развивается. Так, специалисты одного из столичных научно-производственных объединений, разработали промышленного робота для автоматизации циклических производственных процессов. Он безопасен для человека и может взаимодействовать с ним в пределах единого рабочего пространства, например, перекладывать товар или сортировать продукцию. Новое технологическое решение уже включено в реестр столичного «Банка технологий», — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Цена нового коллаборативного робота приблизительно на 20 процентов ниже, чем на импортные аналоги. Кроме этого, большая часть разработки состоит из отечественных комплектующих, что значительно упрощает процесс сервисного обслуживания.

Как рассказал руководитель проекта «Банк технологий» Евгений Аликанов, новый робот CR5 создан при поддержке «Фонда содействия инновациям». Он оборудован конструкцией с возможностью комбинировать захватные модули для выполнения узконаправленных задач, что сокращает затраты на покупку дополнительного оборудования, снижает время на настройку и программирование производственных цепочек и обеспечивает высокую скорость постановки на производство новых продуктов.

— Смонтировать робота можно менее чем за четыре часа, а за счет графического интерфейса он легко перенастраивается на разные виды работ, — уточнил Аликанов.

Новый робот НПО «Андроидная техника» сможет перекладывать товары, визуально контролировать их качество, упаковывать и штабелировать детали и изделия, а также собирать и сортировать пищевые продукты. Кроме этого, он может обслуживать станки, склеивать детали, а также выполнять операции на кондитерских конвейерах, шоколадных фабриках, предприятиях бытовой химии.