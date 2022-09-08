Работы по экологической реабилитации Локасинского пруда закончились в парке «Кусково»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Локасинский пруд Карта всех событий

В столичном парке «Кусково» специалисты завершили работы по экологической реабилитации Локасинского пруда. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В ходе мероприятий Локасинский пруд как один из ценных элементов композиционно-планировочного решения парка был воссоздан. Из него вывезли на полигон 3,3 тысячи кубических метров иловых отложений. При расчистке также найдены покрышки, бутылки, различный металлический и железобетонный лом и прочий бытовой мусор, — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Отмечается, что до начала реабилитации пруд сильно обмелел и представлял собой болото. В рамках работ специалисты вернули ему исторический облик, очистили от загрязнений, обустроили видовую площадку и так далее. В скором времени рабочие приступят к дополнительному озеленению, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после комплексной реабилитации в речной пойме между Кантемировской и Котляковской улицами появилось комфортное пространство — ландшафтный заказник «Долина реки Чертановки». Он также перечислил выполненные за последние годы работы в районе Москворечье-Сабурово.