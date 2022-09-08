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Маршруты для прогулок по Москве в День города появились на Russpass

Полина Долганова
Город
Маршруты для прогулок по Москве в День города появились на Russpass
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В цифровом туристическом сервисе Russpass появились три маршрута по Москве, которые помогут горожанам увидеть главные достопримечательности столицы в День города.

Первый маршрут будет брать начало на ВДНХ, где в честь праздника на асфальте нарисуют надпись «Я люблю Москву» площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, пройдут зажигательные выступления мастеров верховой езды и состоится фестиваль «Путешествие в красках». Далее москвичи смогут направиться на Цветной бульвар на благотворительный фестиваль «Добрая Москва», а также посетить Тверскую улицу, которая превратится в большую праздничную площадку. Также маршрут будет охватывать сад «Эрмитаж», где 10 сентября начнется фестиваль «Театральный марш».

Следующий маршрут предусмотрен для семей. В рамках него горожане смогут посетить парк «Красная Пресня» и увидеть там вокальные и танцевальные представления, погулять по Московскому зоопарку и посетить там мастер-классы, а также побывать на концерте звезд эстрады на Театральной площади.

Третий маршрут будет включать в себя парк «Павелецкая Плаза», где 10 сентября состоится концерт музыкальной классики, Пушкинскую набережную, где можно будет понаблюдать за байдарочным спортом и Музей Москвы, который проведет для гостей ряд лекций об истории столицы, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в честь Дня города Северный речной вокзал подготовил яркую и насыщенную праздничную программу. Так, гости, в частности, смогут посетить урок акварельной живописи, мастер-класс по созданию декоративного панно и даже принять участие в красочном забеге.

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