Аренда комнат в Москве подешевела на восемь процентов за год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Средняя цена за аренду комнаты в Москве по состоянию на сентябрь 2022 года составила 17,3 тысячи рублей в месяц. Эта стоимость на восемь процентов меньше показателей предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе портала «Мир квартир».

Ставки на аренду также значительно снизились в Симферополе, Кургане и Белгороде.

При этом в некоторых крупных российских городах средняя стоимость аренды команды возросла. Цена на аренду жилья выросла в Чите, Кемерове и Сочи. Прирост составил 33, 31 и 20 процентов соответственно.

Уточняется, что в настоящее время россияне все чаще снимают отдельные квартиры вместо комнат. Такая тенденция наблюдается в крупных городах. При этом в регионах опция аренды комнаты все еще не теряет популярности, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что большинство москвичей — 66 процентов — обладают достаточной подушкой безопасности, чтобы сохранить свой уровень жизни на какое-то время в случае потери работы. Об этом свидетельствует опрос аналитического центра НАФИ. Доля жителей Москвы, которые могут прожить на свои деньги шесть месяцев и более в случае увольнения, составляет 24 процента. При этом по России этот показатель равен 15 процентам.