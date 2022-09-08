Опрос: Москвичи смогут дольше прожить на накопления, чем жители других регионов РФ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Большинство москвичей — 66 процентов — обладают достаточной подушкой безопасности, чтобы сохранить свой уровень жизни на какое-то время в случае потери работы. Об этом свидетельствует опрос аналитического центра НАФИ.

Доля жителей Москвы, которые могут прожить на свои деньги шесть месяцев и более в случае увольнения, составляет 24 процента. При этом по России этот показатель равен 15 процентам.

Продлить свой уровень жизни на 1-3 месяца в случае потери работы смогут 25 процентов москвичей.

При этом 30 процентов жителей столицы не имеют подушки безопасности, чтобы обеспечивать свои потребности.

Уточняется, что наибольшая доля трат граждан России и москвичей приходится на еду. Также люди тратят значительную часть своих средств на услуги ЖКХ, аренду жилья и одежду, передает РБК.

Недавно стало известно, что жители столицы оказались менее счастливыми, чем люди из других российских регионов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил на эту тему 1600 человек. Отмечается, что москвичи в среднем менее довольны жизнью, чем респонденты из других регионов: столичные жители оценили свой уровень счастья на 3,27 балла, а россияне в целом — на 3,56 балла.