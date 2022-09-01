Опрос: москвичи оказались менее счастливыми, чем люди из регионов

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Жители столицы оказались менее счастливыми, чем люди из других российских регионов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил на эту тему 1600 человек.

Отмечается, что москвичи в среднем менее довольны жизнью, чем респонденты из других регионов: столичные жители оценили свой уровень счастья на 3,27 балла, а россияне в целом — на 3,56 балла.

Абсолютно счастливыми себя назвали 22 процента опрошенных. Большинство из них женщины, россияне в возрасте до 24 лет, люди с высшим образованием, граждане в браке и с детьми, и те, чей ежемесячный доход не более 30 тысяч рублей.

Самыми несчастными оказались восемь процентов граждан. Среди них больше всего мужчин, людей в возрасте 35-44 года, с ежемесячным доходом 80-200 тысяч рублей, со средним профессиональным образованием, с семьей и детьми, сообщается на портале «Мослента».

Россияне рассказали, чего им не хватает для счастья. Более половины респондентов заявили, что для счастья им нужно сменить хотя бы одну из сфер своей жизни.