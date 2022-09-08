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Сергунина: Более 90 экспонатов вошло в новую экспозицию ВДНХ «Авиация. Мечты о полете»

Евгений Белоусов
Город
Сергунина: Более 90 экспонатов вошло в новую экспозицию ВДНХ «Авиация. Мечты о полете»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Ко Дню города в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открывается новая постоянная экспозиция «Авиация. Мечты о полете». Об этом в четверг, 8 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Выставка посвящена истории развития авиации. Ее главная особенность — интерактивность. Так, с помощью симулятора посетители смогут поуправлять самолетом, а кинетическая инсталляция покажет принцип работы крыльев летательных аппаратов, — сказала заммэра.

Фото: Пресс-служба ВДНХ
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Фото: Пресс-служба ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
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Фото: Пресс-служба ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
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Фото: Пресс-служба ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
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Фото: Пресс-служба ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
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Фото: Пресс-служба ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
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Фото: Пресс-служба ВДНХ

По словам Сергуниной, гости выставки смогут увидеть макеты советских и российских разработок, некоторые из которых создавались больше двух лет. Среди моделей — биплан По-2, который запустили в производство в 1927 году, Ту-144 — советский сверхзвуковой авиалайнер, первый отечественный пассажирский реактивный самолет Ту-104, самолет-амфибия Бе-200 и другие.

На выставке расскажут, как создавались первые парашюты, воздушные шары, махолеты и планеры, какие технологии применялись раньше и какими инженеры пользуются сегодня. Все желающие смогут совершить интерактивный полет над ВДНХ, а также изучить демонстрационную модель кабины авиалайнера МС-21.

До этого сообщалось, что москвичи выбрали лучшие площадки для спортивного отдыха и пункты проката в парках города. Так, среди лидеров оказался веревочный парк Sky Town на ВДНХ. Следом идет вейк-парк в парке «Сокольники», а на третьем месте расположилась троллейная трасса в парке Олимпийской Деревни.

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