Более 1,8 тысячи объектов культурного наследия привели в порядок в Москве

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

С 2011 года столичные реставраторы привели в порядок 1884 объекта культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 8 сентября.

В этом году специалисты привели в порядок грот «Бельведер», расположенный в саду имени Баумана. Также они восстановили Дом Наркомфина, Северный речной вокзал, Дом культуры «ГЭС-2» и другие объекты.

Отмечается, что большая работа была проделана на ВДНХ. За восемь лет там отреставрировали множество исторических павильонов, чья площадь составила более 55 тысяч квадратных метров. Благодаря проделанной работе специалистов в этом году москвичи снова могут посетить павильоны № 5 «Физика», № 31 «Геология» и № 30 «Микробиологическая промышленность».

На данный момент реставрация проходит в главном доме усадьбы Истоминых на Пречистенке. Планируется, что зданию вернут исторический вид, восстановят декоративные элементы и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице за последнее время официально включили в список объектов культурного наследия 14 исторических построек и архитектурных комплексов. Полученный статус запрещает снос построек, а их владельцы и арендаторы обязаны согласовать с городом все проводимые в них мероприятия.