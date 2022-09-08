Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 1,8 тысячи объектов культурного наследия привели в порядок в Москве

Александр Афонин
Город
Более 1,8 тысячи объектов культурного наследия привели в порядок в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

С 2011 года столичные реставраторы привели в порядок 1884 объекта культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 8 сентября.

В этом году специалисты привели в порядок грот «Бельведер», расположенный в саду имени Баумана. Также они восстановили Дом Наркомфина, Северный речной вокзал, Дом культуры «ГЭС-2» и другие объекты.

Отмечается, что большая работа была проделана на ВДНХ. За восемь лет там отреставрировали множество исторических павильонов, чья площадь составила более 55 тысяч квадратных метров. Благодаря проделанной работе специалистов в этом году москвичи снова могут посетить павильоны № 5 «Физика», № 31 «Геология» и № 30 «Микробиологическая промышленность».

На данный момент реставрация проходит в главном доме усадьбы Истоминых на Пречистенке. Планируется, что зданию вернут исторический вид, восстановят декоративные элементы и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице за последнее время официально включили в список объектов культурного наследия 14 исторических построек и архитектурных комплексов. Полученный статус запрещает снос построек, а их владельцы и арендаторы обязаны согласовать с городом все проводимые в них мероприятия.

Реставрация Культура Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте