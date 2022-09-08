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Андрей Бочкарев: На набережной Марка Шагала построят кафе с амфитеатром

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: На набережной Марка Шагала построят кафе с амфитеатром
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

Специалисты обустроят кафе с амфитеатром, а также высадят более 1,5 тысяч деревьев и кустарников в рамках обустройства набережной Марка Шагала. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проектом обустройства набережной Марка Шагала протяженностью 890 метров было предусмотрено формирование естественного берега, высадка деревьев и кустарников, строительство причала со пусками к воде, а также установка детских площадок, устройство беговых и велодорожек с мягким покрытием, — сказал он.

Заммэра добавил, что в рамках работ на набережной появятся новые павильоны. В них предприниматели смогут разместить кафе, буфеты и выставочный зал. Отмечается, что обустройство набережной Марка Шагала осуществляется в соответствии с комплексным подходом к развитию территории бывшей промышленной зоны АМО «ЗИЛ».

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты окончили работы по строительству основных конструкций помещения тягово-понизительной подстанции на будущей станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Он уточнил, что конструкция необходима для преобразования и распределения поступающей электроэнергии.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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