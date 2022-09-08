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Андрей Бочкарев: На станции метро «Яхромская» достроили помещение тягово-понизительной подстанции

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: На станции метро «Яхромская» достроили помещение тягово-понизительной подстанции
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты окончили работы по строительству основных конструкций помещения тягово-понизительной подстанции на будущей станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил в четверг, 8 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Над платформенным участком «Яхромской» размещаются важнейшие инженерные системы станции. Полностью выполнена укладка бетона вентиляционных каналов. Также завершены монолитные работы в помещении будущего сердца станции — тягово-понизительной подстанции, — сказал он.

Заммэра уточнил, что подстанция необходима для преобразования и распределения поступающей электроэнергии. По его словам, установка позволит обеспечить работу всех систем станции.

Бочкарев добавил, что на данный момент также окончены работы по устройству основных конструкций платформы и южного вестибюля станции. В северном вестибюле монолитные работы планируется окончить до конца текущего года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты выполнили более 90 процентов монолитных работ на станции «Пыхтино» участка продления Солнцевской линии метро. Он отметил, что в процессе проектирования станции было принято решение посвятить ее оформление авиации.

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