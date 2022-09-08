Гости фестиваля «Город неравнодушных» смогут забрать домой котов из приютов

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Ростов-на-Дону, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

На фестиваль «Город неравнодушных» привезут 40 котов и кошек — обитателей приюта «Мурлыка». Посетители смогут бесплатно забрать понравившееся животное домой. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Коты будут ждать будущих хозяев на площадке «Добрый дворик» 10 и 11 сентября с 12:00 до 17:00. Кроме того, там будет работать благотворительный маркет, фотовыставка «Дополни реальность», арт-объект «Сердце благотворительного сервиса mos.ru/blago» и площадка для занятий кинологов.

Пушистого друга можно забрать домой в тот же день или позже, если нужно подготовиться. Необходимо будет предъявить паспорт и оформить договор об ответственном содержании. Волонтеры побеседуют с новыми хозяевами, расскажут об уходе и обсудят все риски. Кроме того, каждый владелец получит полезные подарки от партнеров и консультации ветеринара, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках фестиваля «Город неравнодушных» честь 875-летия Москвы на набережной Парка Горького 10 и 11 сентября с 11:00 до 20:00 будет работать пространство «Мир: Молодежь Москвы», где пройдут тренинги по ораторскому мастерству, интерактивные квизы, встречи с героями России и многое другое.