Более 200 НКО начали подготовку заявок на участие в конкурсе грантов Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 200 некоммерческих организаций (НКО) открыли личные кабинеты на сайте конкурса грантов «Москва — добрый город». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 8 сентября.

— Конкурс дает НКО возможность с помощью грантов реализовать самые полезные и важные для горожан социальные инициативы. В этом году было отменено обязательное софинансирование со стороны НКО, чтобы привлечь к участию молодые организации, — сказал первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

Отмечается, что общий объем грантов составит 400 миллионов рублей. Старт приема заявок состоялся 23 августа. Он продлится до 30 сентября. Победители конкурса станут известны 1 декабря. К реализации проектов они смогут приступить 1 января 2023 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный к 875-летию столицы, пройдет с 10 по 11 сентября в Парке Горького. По ее словам, более 80 социально ориентированных НКО расскажут гостям о своей работе.