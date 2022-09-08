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Психологи пояснили, почему снятся умершие родственники

Ирина Игнатенко
Общество
Психологи пояснили, почему снятся умершие родственники
Фото: Pexels

Психолог Александр Лузгин рассказал, что если человеку периодически снится умерший родственник, значит какая-то часть его подсознания пытается завершить с ним отношения, закрыть гештальт.

По словам эксперта, часто причиной таких тревожных снов бывает чувство вины, обида или, возможно, какие-то другие неприятные эмоции и чувства, связанные с умершим.

Он отметил, что не стоит ожидать, что произойдет что-то плохое в связи с этими снами. Но если ситуация повторяется слишком часто, стоит обратиться к психологу: специалист поможет завершить отношения и нейтрализовать неприятные эмоции. После этого умершие, как правило, вспоминаются со светлой грустью

По словам психолога и основателя Школы психологии Эдуарда Мавлютова, сны, в которых человек видит покойников, в некоторых случаях действительно способны нести послания, но они не всегда негативные.

— Очень часто сны могут предвещать и добрые вести, которые сбываются. Так, такие сны не раз предвещали рождение или зачатие детей и другие радостные события. В каждом сне есть свой символ, который указывает на то или иное событие, он индивидуален, — пояснил он в комментарии МИР 24.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Ирины Завалко, почему возникают проблемы со сном, зависит ли это от возраста, когда стоит обращаться с этой проблемой к специалисту.

Сон Смерть Психология
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