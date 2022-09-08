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Москва выставила на торги 70 машино-мест в Зеленограде

Александр Афонин
Город
Москва выставила на торги 70 машино-мест в Зеленограде
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Москва выставила на городские торги 70 парковочных мест в Зеленограде. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в четверг, 8 сентября.

— Машино-места — одни из наиболее популярных лотов на городских аукционах, цена по итогам торгов в среднем составляет 390 тысяч рублей, а уровень конкуренции — пять участников на объект. Собственное парковочное место гарантирует автовладельцам экономию времени и сохранность транспортного средства в любых погодных условиях, — сказал он.

Отмечается, что 60 лотов расположилось в многоуровневых наземных паркингах. Остальные 10 — на подземной парковке. Площадь представленных лотов варьируется от 10,7 до 17,2 квадратного метра.

Прием заявок на участие в торгах завершится с 19 сентября по 5 октября. Сами аукционы пройдут онлайн на площадке «Росэлторг». Точная дата не уточняется, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что город выставил на открытые аукционы два нестационарных объекта под размещение продуктовых магазинов в районе Ясенево и поселении Десеновском. Площадь обоих лотов составила 56,5 квадратного метра.

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