Силовики обыскивают квартиры модераторов «Легиона «Свобода России». Видео

Фото: Вечерняя Москва

Силовики проводят обыски и прочие оперативно-следственные действия по местам жительства отдельных модераторов Telegram-канала «Легион «Свобода России». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 8 сентября.

Помимо этого, при обыске в квартире задержанного нашли инструкции для боевиков.

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Администраторы, которых уже задержали ранее, рассказали, что действовали под руководством Ильи Пономарева*. По их словам, бывший депутат работал не только с сетью «Утро февраля», но и помогал информационно радикальному движению «Легион «Свобода России».

Ранее в четверг, 8 сентября, сотрудники силовых структур отработали по адресам администраторов YouTube и Telegram-каналов бывшего депутата.

31 августа Пономарев* сообщил на странице в Telegram-канале, что организовал и возглавляет в Киеве так называемый общий «Политический центр», в который и вошли «Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус», «Национальная Республиканская Армия», которая, по словам Пономарева*, взяла на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной.

* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.