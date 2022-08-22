Раскрыли за два дня: что известно об исполнителях убийства Дарьи Дугиной

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Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Большие Вязёмы Карта всех событий

В ночь на 21 августа стало известно, что дочь известного общественного деятеля Александра Дугина журналистка Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. 22 августа ФСБ назвал имена предполагаемых убийц девушки. Подробнее о расследовании дела — в материале «Вечерней Москвы».

Не придавали значения

В понедельник, 22 августа, Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) сообщил, что дело по факту убийства Дарьи Дугиной раскрыто. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий привел силовиков к украинским спецслужбам. При этом, по словам Александра Дугина, некоторое время назад их семья — отец и дочь Дугины — получала угрозы от украинских националистов в социальных сетях, но не придавала этому особого значения.

Реализатором преступления называют гражданку Украины Наталью Вовк (в девичестве Шабан — прим. «ВМ») 1979 года рождения. По данным ведомства, она прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе со своей дочерью 12-летней Софией Шабан.

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Чтобы выследить Дугину, предполагаемая убийца сняла квартиру в доме, в котором жила дочь общественного деятеля. Фактически месяц Вовк находилась на территории России и следила за жертвой.

Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину Mini Cooper, причем при въезде в Россию использовались номера Донецкой народной республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера — 172AJD02, а при выезде украинские — AH7771IP.

Примечательно, что Mini Cooper с номером AH7771IP, на котором следили за Дарьей Дугиной, какое-то время назад продавался в Киеве, а у продавца такая же фамилия, как и у дочери подозреваемой, — Шабан.

Подозрительная активность

В день смерти, с 20 на 21 августа, Дарья находилась на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», который проходил в подмосковной усадьбе Захарово. Туда она приехала вместе с отцом. Однако обратно решили поехать раздельно — на двух разных машинах.

В понедельник, 22 августа, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов заявил, что заметил подозрительную активность на парковке, где стояла машина погибшей. Один из волонтеров без униформы начал приставать к нему со странными вопросами. Журналист предположил, что, возможно, это был отвлекающий маневр злоумышленников.

По пути с фестиваля на Можайском шоссе в районе Одинцово автомобиль девушки взорвался. Она погибла на месте.

1/3 Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва 2/3 Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва 3/3 Фото: ЦОС ФСБ России

По данным экспертизы, мощность взрывного устройства была около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля непосредственно под водительским сиденьем.

По словам президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера, это было достаточно крупное устройство — его мощность была избыточна для причинения смерти одному человеку. А установка такого заряда заняла бы у профессионала не более 20 минут. По предварительным данным, бомбу активировали дистанционно, что было возможно при слежке за автомобилем Дугиной.

Эту версию подтверждает источник Telegram-канала Mash. По их данным, за автомобилем журналистки перед ее убийством следили люди с обезличенными телефонами.

Данные биллинга показали, что за внедорожником Дугиной ехали от предполагаемого места минирования (парковка усадьбы Захарово — прим. «ВМ») до места взрыва. После убийства телефоны исчезли из сети.

Кто такая Наталья Вовк и где она сейчас

По факту преступления Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общественно опасным способом». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело для расследования в центральный аппарат ведомства. Позже прокуратура Московской области взяла под контроль ход расследования уголовного дела.

На следующий день, 22 августа, ЦОС ФСБ заявил, что к преступлению причастна гражданка Украины Наталья Вовк. Вскоре после этого ведомство опубликовало кадры передвижения подозреваемой по стране, а также записи с камеры видеонаблюдения у дома, в котором жила погибшая. В этом же доме квартиру снимала и злоумышленница. В конце видеоролика ФСБ продемонстрирован скрин из базы данных. Судя по всему, Вовк трижды пересекала российскую границу.

Фото: ЦОС ФСБ России

Последний раз Вовк приехала в Россию 23 июля 2022 года, а покинула страну 21 августа. Вскоре после убийства женщина вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Злоумышленницу объявили в розыск с целью экстрадиции обратно на территорию России, а первый зампред комитета Совфеда по международным делам Джабаров пригрозил Эстонии жесткими мерами при отказе выдать убийцу Дугиной.

Позже издание Mash опубликовало удостоверение Вовк, которое они нашли в интернет-справочнике слитых хакерами данных украинских военнослужащих. Согласно документу, она служила в полке «Азов»*. Возможность этого подтвердил и источник «ВМ», который сообщил, что девушки часто становятся добровольцами и помогают СБУ.

— Возможно, это связано с тем, что девушки вызывают доверие и привлекают меньше внимания. В данном случае она могла использовать свою дочь для прикрытия, — рассказал собеседник «Вечерней Москвы».

Эту версию подтвердил источник ТАСС, который заявил, что женщина могла при помощи ребенка подложить взрывное устройство в машину Дугиной.

*Запрещенная в России террористическая организация.