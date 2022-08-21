Эксперт описал бомбу, взорвавшую автомобиль журналистки Дугиной

Фото: Пресс-служба СК по Московской области

Человек с подготовкой мог создать бомбу, которую заложили в машину журналистки Дарьи Дугиной. Об этом заявил президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в воскресенье, 21 августа.

— У профессионала это может занимать несколько минут. Если снаружи фиксируется — еще проще, — сказал эксперт.

Он уточнил, что 400 граммов тротила — достаточно значительная масса взрывчатого вещества. Человека, по оценке специалиста, можно убить и меньшим количеством взрывчатки.

При этом собрать такое устройство можно и в домашних условиях, считает эксперт. Для этого профессионалу необходимо будет достать необходимые комплектующие, передают слова Линдера «Известия».

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы.

Там был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, из-за чего девушка, управлявшая транспортным средством, скончалась на месте.

По данным СМИ, мощность взрывного устройства, которое было заложено под днище джипа журналистки, составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Части взрывного устройства отправлены на экспертизу.