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Взрывное устройство в машине Дугиной содержало 400 граммов тротила

Георгий Соланович
Происшествия
Взрывное устройство в машине Дугиной содержало 400 граммов тротила
Фото: t.me/dplatonova

Мощность взрывного устройства, которое было заложено под днище джипа журналистки Дарьи Дугиной, составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в воскресенье, 21 августа.

Части взрывного устройства отправлены на экспертизу, передает ТАСС.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной в производство главному следственному управлению СК. Специалисты уже осмотрели автомобиль Дугиной и изъяли запись видеорегистратора.

По данным СК, преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. «Вечерняя Москва» выяснила у юриста, какая мера наказания ожидает виновников убийства дочери общественного деятеля Александра Дугина.

По словам эксперта в области уголовного права Дмитрия Никитина, убийство общеопасным способом — это умышленное причинение смерти другому лицу, представляющее опасность не только для жизни пострадавшего, но еще как минимум для одного человека.

Кроме того, «ВМ» также собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы.

Подмосковье Смерть Взрывные устройства
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