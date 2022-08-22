Джабаров пригрозил Эстонии жесткими мерами при отказе выдать убийцу Дугиной

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия предпримет жесткие действия в отношении Эстонии, если она откажется выдавать украинку Наталью Вовк, причастную к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в понедельник, 22 августа.

— Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк (а в том, что будет отказ, практически нет сомнений), есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку, — написал Джабаров в Telegram-канале.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы.

Согласно информации СМИ, мощность взрывного устройства, которое было заложено под днище джипа журналистки, составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Части взрывного устройства отправлены на экспертизу.

По данным ФСБ, убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под джип погибшей.