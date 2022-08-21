Дугин заявил о поступавших ему и дочери угрозах с Украины

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Философ и политолог Александр Дугин заявил, что ему вместе с дочерью поступали угрозы с Украины. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в воскресенье, 21 августа.

— По словам Александра Дугина, они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения, — сказал собеседник издания.

При этом следователям, по данным источника, удалось поговорить с находящимся в больнице Дугиным, передает Telegram-канал «КП».

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы.

Там был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, из-за чего девушка, управлявшая транспортным средством, скончалась на месте.

По данным СК, преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. «ВМ» выяснила у юриста, какая мера наказания ожидает виновников убийства дочери Дугина.