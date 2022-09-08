Москвичам рассказали о самых ярких концертах окружных площадок фестиваля «День города»

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, улица Тёплый Стан Карта всех событий

На окружных площадках фестиваля «День города», который пройдет 9–11 сентября, жители столицы смогут посетить спектакли столичных театров, а также концерты Валерии, Джигана, Олега Майами, Ирина Дубцовой и так далее. Об этом сообщили в четверг, 8 сентября, в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Вечера ближайших пятницы, субботы и воскресения подарят встречу с добрыми спектаклями, хорошей музыкой и яркими исполнителями всем, кто придет на окружные площадки фестиваля «День города». На сцены выйдут Валерия и Джиган, Олег Майами и Ирина Дубцова, Юля Волкова и Светлана Сурганова. Свои спектакли покажут талантливые актеры столичных театров, — говорится в сообщении.

Так, гости Коптевского бульвара смогут посмотреть театральные постановки. На площадке на улице Адмирала Руднева 9 сентября состоится интерактивное шоу ЦИРК от Crazy Hotel Company. А 10 сентября там состоится спектакль «Привет, Карлсон!» от театра кукол «Наш городок».

Кроме того, на улице Теплый Стан 9 сентября состоится концерт Олега Майами. 10 сентября там выступит кавер-группа Евгений Попов & Band, а 11 сентября — исполнитель и автор песен RAMIL'.

До этого сообщалось, что группа Uma2rman и певица Валерия выступят на праздничных мероприятиях в честь Дня города в Москве. На 19 основных площадках пройдет более 500 часов мастер-классов. Кроме того, гостей также ждут разнообразные гастрономические шоу.