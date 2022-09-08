Терапевт Кондрахин назвал болезни, которые кроются за диагнозом «вегетососудистая дистония»

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За диагнозом «вегетососудистая дистония» может скрываться целый ряд заболеваний, которые врач не может выявить по причине отсутствия явных признаков болезни. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— Этот диагноз некомпетентен, но позволяет врачу оправдать желание помочь больному в решении его проблемы, — пояснил специалист.

Кондрахин отметил, что диагноза «вегетососудистая дистония» нет в классификации МКБ-10, однако врачи указывают его в анамнезе.

По его словам, за этим названием могут быть заключены такие болезни, как ипохондрический синдром, скрытая депрессия, бессонница, посттравматические состояния, синдром хронической усталости или перенесенные инфекционные заболевания.

Причиной разбалансировки вегетативной системы может стать нарушение центров высшей нервной деятельности, заключил собеседник «ВМ».

Андрей Кондрахин также перечислил ряд других заболеваний, которых тоже не существует в классификации МКБ-10, но врачи используют их в разговоре. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему такие диагнозы выносятся и что они таят в себе.