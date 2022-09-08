Врач-терапевт Кондрахин раскрыл популярные диагнозы, которых не существует на самом деле

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Некоторые диагнозы, которые ставят врачи, не существуют на самом деле. Кроме того, за ними могут быть скрыты другие тяжелые болезни. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему такие диагнозы ставят и что они таят в себе.
Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, в медицине почти нет таких диагнозов, которых не существует на самом деле.
— Это объясняется тем, что номенклатура ОМС не позволяет государству оплатить услугу, если диагноз поставлен неверно и не классифицируется МКБ-10, — пояснил Кондрахин.
Например, по словам врача, диагноз вегето-сосудистая дистония отсутствует в классификации МКБ-10, но врачи указывают ее в анамнезе.
— Как правило, за этим названием скрыт целый комплекс заболеваний, которые врач не может выявить. Потому что в этом случае у пациента отсутствуют явные признаки болезни, — прокомментировал терапевт.
Кондрахин отметил, что за этим названием заключен ряд реальных болезней, среди которых:
Врач подчеркнул также, что к разбалансировке вегетативной системы приводит нарушение центров высшей нервной деятельности.
— Этот диагноз некомпетентен, но позволяет врачу оправдать желание помочь больному в решении его проблемы, — объяснил Кондарахин.
Медик перечислил и ряд других заболеваний, которых тоже не существует в классификации МКБ-10, но врачи используют их в разговоре.
— Этого диагноза нет, так как изменилось его название. Теперь заболевание классифицируется как дизбиоз, — сообщил Кондрахин.
Этот диагноз, по словам врача, существует, однако не является самостоятельным, так как ставится в комплексе с метаболическим синдромом.
— За этим названием скрыт синдром надпочечниковой недостаточности в результате длительных стрессов. В этом случае надпочечник перестает вырабатывать адреналин, который необходим человеку для того, чтобы реагировать на стрессовые ситуации. При недостатке адреналина человек находится в состоянии хронической усталости, — уточнил специалист.
Также Кондрахин пояснил, что первичная надпочечная недостаточность возникает по двум причинам:
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