«Полностью обезопасить себя нельзя»: кардиолог Напалков перечислил причины остановки сердца

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Остановка сердца может возникнуть абсолютно в любом возрасте, однако факторы ее появления будут разными. Полностью обезопасить себя от этого невозможно, но регулярное посещение кардиолога позволит выявить возможное заболевание еще в косвенном его проявлении. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал кардиолог, доктор медицинских наук Дмитрий Напалков.

— Остановка сердца в разном возрасте может быть связана с разными ситуациями. Если мы говорим о людях старшего поколения, то это чаще всего стоит связывать с осложнениями. Например, инфаркт миокарда. Помимо этого, сердце может остановиться при тромбоэмболии легочной артерии или это может быть старт жизнеугрожающей аритмии с переходом в асистолию. Ее явной причиной можно назвать ишемическую болезнь сердца, — пояснил Напалков.

При этом врач уточнил, что у молодых людей остановка сердца может быть связана с не до конца перенесенными или не диагностированными заболеваниями. В дальнейшем они могут повлиять на возникновение аритмии.

— Подобное явление мы наблюдаем периодически после инфекции COVID-19. Также остановка сердца у молодого человека может произойти в случае генетических дефектов проводящей системы, которые до поры до времени себя не проявляют, а на каком-то этапе могут привести к остановке сердца, — отметил кардиолог и привел в пример заболевание миокардит.

Напалков порекомендовал следить за своим здоровьем. По его словам, человеку стоит регулярно посещать кардиолога, проводить исследования, которые назначают в рамках диспансерного наблюдения или же во время плановых визитов к врачу.

— Никаким образом обезопасить себя даже с помощью коррекции образа жизни не получится полностью. Хотя это хороший шаг навстречу к своему здоровью, но примерно с 40 лет необходимо периодически проходить обследование. На нем врач видит те косвенные признаки возможной болезни, которая себя еще не проявила, но в будущем себя может проявить, — предупредил медик.

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