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Врач Белов пояснил, почему женщины хуже переносят холод

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Белов пояснил, почему женщины хуже переносят холод
Фото: shutterstock

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов сообщил, что женщины хуже переносят холод.

Слабый пол более восприимчив к низким температурам, замерзают женщины быстрее. Объясняется это тем, что обычная температура женского тела выше, чем мужского.

— Самое интересное, что при этом температура женских рук и ног ниже, чем мужских, где-то на три градуса. Об этом сказано в исследованиях, опубликованных в медицинском журнале Lancet. Эта особенность позволяет женщинам лучше переносить, например, жару, но острее чувствовать холод, ведь при снижении температуры воздуха у женщин быстрее происходит сужение кровеносных сосудов у поверхности кожи, — пояснил врач в комментарии «Невским новостям».

Кроме того, на скорость замерзания оказывает влияние тот факт, что мышечная масса у женщин меньше, чем у мужчин.

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