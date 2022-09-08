Созданный по методу соучаствующего проектирования двор появился в Ховрине

Фото: Пресс-служба программы «Мой район»

Россия, Москва, Петрозаводская улица, 5к1 Карта всех событий

В столичном районе Ховрино 7 сентября открылось современное дворовое пространство, которое благоустроили по методу соучаствующего проектирования — с учетом предложений и идей местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе программы «Мой район».

Разработка проекта двора, расположенного по адресу Петрозаводская улица, дом 5 (корпуса 1, 2, 3), стартовала в марте 2021 года. В течение трех месяцев архитекторы с помощью горожан определяли, как именно благоустроить двор, чтобы каждый пользователь территории чувствовал себя комфортно и мог найти занятие по душе.

Так, во дворе обустроили три площадки для детей разных возрастов. Для малышей оборудовали безопасную зону с качелями и песочницей, для детей постарше — игровой канатный комплекс, качели-гнезда и карусели. Кроме того, на территории появился большой спортивно-игровой комплекс. По периметру двора проложили велосипедные дорожки и организовали велопарковки.

По желанию жителей прилегающих домов на дворовой территории также оборудовали универсальную спортивную площадку и отдельную зону для игры в стритбол, а также площадку для воркаута с современными тренажерами и теннисный стол.

До этого сообщалось, что специалисты завершат основные работы по благоустройству переулков между Тверской и Большой Никитской улицами ко Дню города.