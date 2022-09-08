Полиция задержала всех подозреваемых по резонансному делу об убийстве в Ялте

Фото: Вечерняя Москва

Полиция задержала всех подозреваемых по резонансному делу об убийстве мужчины в Ялте. Об этом стало известно в четверг, 8 сентября.

Ранее отпущенный К. Гонтаренко после массовых народных волнений тоже оказался под стражей.

Убийство, о котором идет речь, произошло в городе 6 сентября. 34-летний потерпевший поссорился с двумя подозреваемыми, 37-летним В. Кикавцом и командиром взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК» К. Гонтаренко. В результате конфликта нападавшие нанесли несколько ударов ножом своему оппоненту. После этого злоумышленники доставили его в больницу и скрылись. Позже полиция задержала Кикавца, а Гонтаренко отпустила, так как, по его словам, он при конфликте присутствовал, но не участвовал в нем.

Этот факт вызвал большой резонанс в обществе, а также местные народные волнения. Жители Ялты пришли к зданию МВД, требуя задержать и второго подозреваемого.

Вскоре после этого полиция задержала второго злоумышленника. По данным Lenta.ru, после того как пострадавший скончался в больнице, расследование дела передали из полиции в Следственный комитет.