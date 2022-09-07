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Жители Ялты собрались возле МВД, требуя задержать подозреваемого в убийстве

Юлия Курганова
Происшествия
Жители Ялты собрались возле МВД, требуя задержать подозреваемого в убийстве
Фото: Telegram / Baza

Жители города Ялты собрались около здания МВД. Они потребовали, чтобы сотрудники полиции задержали, одного из подозреваемых в убийстве, который ранее был отпущен. Об этом в среду, 7 сентября, сообщается в Telegram-канал Baza.

В городе во вторник, 6 сентября, убили мужчину. По словам местных жителей, его сначала жестоко избили, а потом нанесли ему 36 ножевых ранений.

Полиция оперативно задержала двоих подозреваемых, но через какое-то время отпустила одного из них, так как он проходил по делу как свидетель. Жителей это возмутило, и они собрались около полицейского участка.

Сообщается, что по городу прошел слух, что следователям позвонил «кто-то важный» и якобы сказал им все оформлять как самооборону. В результате недовольные люди стали собираться у здания МВД. Всего около отдела полиции находится несколько сотен людей. Полицейские призывают собравшихся разойтись.

Следственный комитет республики уже потребовал передать им уголовное дело о гибели мужчины. По данным следствия, трое мужчин выпивали, после чего между ними произошла ссора. Погибшему нанесли несколько ударов ножом. Преступники, опасаясь, что он умрет, отвезли его к больнице, а сами скрылись. Однако врачи не смогли спасти мужчину.

Полицейские снова задержали подозреваемого мужчину.

Видео: Telegram / Baza

7 сентября появилась видеозапись допроса таксиста, который убил пассажира в подмосковном Солнечногорске, а после спрятал тело в деревне Дубинино. Кадры допроса опубликовала пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

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