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Выставка «Навигатор поступления» пройдет в Центре международной торговли 10 и 11 сентября

Полина Долганова
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Выставка «Навигатор поступления» пройдет в Центре международной торговли 10 и 11 сентября
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Краснопресненская набережная, дом 12 Карта всех событий

Образовательная выставка «Навигатор поступления» пройдет в Центре международной торговли на предстоящих выходных, 10 и 11 сентября. Об этом сообщили в Департаменте средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Центр располагается по адресу Краснопресненская набережная, дом 12.

В рамках выставки представители более чем 30 учебных заведений расскажут будущим абитуриентам о секретах поступления, приемной кампании и выборе своего предназначения в карьере.

Также в рамках мероприятия будет подниматься вопрос сдачи экзаменов. Принять участие в выставке в качестве гостя можно бесплатно.

В новом учебном году свыше 1,1 миллиона первокурсников начали обучение в российских вузах. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, всего в вузах России будет обучаться более 4,1 миллиона студентов, а особо популярными направлениями при поступлении являются IT-специальности. Уточняется, что на них абитуриенты подали свыше 1,5 миллиона заявлений.

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