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Более миллиона первокурсников начнут обучение в вузах РФ в этом учебном году

Лейла Алиева
Общество
Более миллиона первокурсников начнут обучение в вузах РФ в этом учебном году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В новом учебном году свыше 1,1 миллиона первокурсников начнут обучение в российских вузах. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, всего в вузах России будет обучаться более 4,1 миллиона студентов, а особо популярными направлениями при поступлении являются IT-специальности. Уточняется, что на них абитуриенты подали свыше 1,5 миллиона заявлений.

В рамках основного этапа приемной комиссии по IT-специальностям закрыли 100 процентов бюджетных мест, пишет ТАСС.

Также в этом учебном году в школы Москвы зачислили рекордное количество первоклассников — около 119 тысяч. Всего в образовательных учреждениях города будут обучаться свыше 1,6 миллиона человек, из которых более миллиона школьников, 426 тысяч дошкольников и 100 тысяч студентов колледжей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила столичных школьников с Днем знаний. По ее словам, столичное правительство делает все возможное для комфортной и продуктивной жизни учащихся, внедряя новые технологии и обновляя школьную инфраструктуру.

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