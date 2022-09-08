Ефимов: Благодаря спецрежимам для бизнеса в Москве продолжают расти поступления налогов

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В Москве продолжается рост поступлений в бюджет от специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— УСН является одним из наиболее востребованных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса. За январь–июль 2022 года плательщики с объектом налогообложения «доходы» перечислили в бюджет 102,2 миллиарда рублей, превысив на 22 процента показатели тех же месяцев 2021 года. Поступления от УСН по объекту налогообложения «доходы минус расходы» за тот же период составили 29,9 миллиарда рублей, это на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сказал заммэра, выступая на VI Московском финансовом форуме.

Он подчеркнул, что рост объема налогов наглядно подтверждает способность столичного бизнеса оперативно реагировать на самые разные кризисы и при этом развиваться. При этом растут поступления в бюджет и от патентной системы налогообложения (ПСН) — популярного среди индивидуальных предпринимателей специального налогового режима. По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, за семь месяцев текущего года объем перечисленных средств достиг пяти миллиардов рублей.

Более трети приобретенных в Москве патентов приходится на торговлю, добавил Ефимов. Эта сфера обеспечивает почти 47 процентов от общих поступлений по ПСН. В столице обладатели патентов освобождены от уплаты торгового сбора, что способствует популярности патентной системы налогообложения у предпринимателей, работающих в этой отрасли. ПСН также востребована в сфере перевозок, бытовых услуг и среди арендодателей.

На начало текущего года 62,7 тысячи индивидуальных предпринимателей в Москве применяли ПСН и было оформлено 103,7 тысячи патентов, резюмировал заммэра.

До этого Ефимов сообщил, что московские компании получили льготные кредиты более чем на 170 миллиардов рублей.