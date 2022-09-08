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«Я теперь в гипсе»: Елену Летучую экстренно прооперировали

Анастасия Колоскова
Общество
«Я теперь в гипсе»: Елену Летучую экстренно прооперировали
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущей Елене Летучей провели экстренную операцию на ноге. Об этом она сообщила в соцсетях, опубликовав фотографию с больничной койки.

— Операция проведена, и я теперь в гипсе. А все почему? А потому что я — дуралей. Я очень невнимательно отнеслась к своей, как мне казалось, незначительной травме когда-то, и вот теперь приходится так сложно восстанавливаться, — прокомментировала ситуацию звезда проекта «Ревизорро».

По ее словам, история началась с того, что она подвернула ногу. После этого телеведущая долгое время старалась не обращать внимания на боль. В результате такого безответственного отношения к здоровью ее связки на ноге растянулись и порвались, и ситуацию могло исправить только хирургическое вмешательство, передает Пятый канал.

Недавно Летучая опубликовала в своей соцсети снимок, который вызвал много вопросов у подписчиков. На фото Елена держит за руку мальчика лет двенадцати. Опубликованный кадр моментально вызвал интерес у пользователей. Они заподозрили телеведущую в усыновлении мальчика, так как у нее нет своих детей. Сама Летучая не стала комментировать ситуацию.

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